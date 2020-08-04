Нападающий СКА Эмиль Галимов ответил на вопросы журналистов после победы над «Локомотивом» (6:0) на турнире Parimatch Sochi Hockey Open.

— Первый матч после длительной предсезонки. В Новогорске у нас была серьезная нагрузка. Здорово, что выиграли сегодня. Это положительный результат.

Много новичков? Все хотят проявить себя одинаково. Не было такого, что кто-то не дорабатывал. Все соскучились по хоккею и хотели выиграть сегодня.

Отсутствие удалений? Отдельной установки на это не было. Сейчас все под нагрузками, поэтому нет такой резкости в ногах. Сыграли аккуратно, но отдельно на этом акцент не делали.

Взаимодействие с Линденом Веем? Катаемся с ним только третий день. Сегодня — первая игра. Поэтому какой-то эйфории нет. Сыграли хорошо, готовимся дальше. (Михаил Скрыль)