Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение от «Витязя» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Думаю, все пошло не так, они нас полностью переиграли, — приводит слова Яшкина пресс-служба «Динамо». — То, что не забили 5 на 5 — это очень плохо, что-то с этим надо делать. Знали, что они выйдут собранными. У них первая домашняя игра, все в принципе к этому должны были быть готовы.

Забили в большинстве. Надо создавать моменты, стараться, больше борьбы, на ворота лезть. Всего этого не было, нужно менять.

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