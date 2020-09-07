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Все матчи чемпионата КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания

11:45
Болельщики возлагают цветы к «Арене-2000» в память о погибших в авиакатастрофе игроков «Локомотива». Фото Сергей Шубкин
Болельщики возлагают цветы к «Арене-2000» в память о погибших в авиакатастрофе игроков «Локомотива». Фото Сергей Шубкин
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Континентальная хоккейная лига сообщила, что вместе с клубами принято решение 7 сентября почтить память команды «Локомотив».

На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лёд со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44-мя шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начнутся с минуты молчания.

7 сентября 2020 года исполняется 9 лет со дня, когда в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штат «Локомотива». Из 45 человек, которые были в самолете, выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.

Сегодня в регулярке КХЛ состоится 5 матчей:

«Северсталь» — «Сибирь», «Динамо» Москва — «Спартак», «Динамо» Минск — «Салават Юлаев», «Авангард» — «Амур», ЦСКа — «Барыс».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/07/472356.html

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