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«Все бились до конца — красавцы». Знарок остался доволен хоккеистами «Спартака»

23:37
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оценил игру команды в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Динамо» (3:4 , 0:2 — в серии).

— Хорошая игра. Сегодня мне понравилась наша команда. Бойцы, мужики. Все бились. Все впереди, — цитирует тренера официальный сайт москвичей.

— «Спартак» контролировал игру 25 минут. Но удаление за шесть полевых чуть изменило ход матча. Почему удалений этих так много?

— Здесь немножко сами виноваты. Но так получилось, к сожалению для нас.

— Как сейчас встряхнуть команду после такой концовки?

— Ребята все понимают, мы играли неплохо.

— Последний гол, который практически ничего не решал, важен?

— Каждый гол важен в плей-офф. Все бились до конца — красавцы.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-04-03-20/

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