Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оценил игру команды в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Динамо» (3:4 , 0:2 — в серии).

— Хорошая игра. Сегодня мне понравилась наша команда. Бойцы, мужики. Все бились. Все впереди, — цитирует тренера официальный сайт москвичей.

— «Спартак» контролировал игру 25 минут. Но удаление за шесть полевых чуть изменило ход матча. Почему удалений этих так много?

— Здесь немножко сами виноваты. Но так получилось, к сожалению для нас.

— Как сейчас встряхнуть команду после такой концовки?

— Ребята все понимают, мы играли неплохо.

— Последний гол, который практически ничего не решал, важен?

— Каждый гол важен в плей-офф. Все бились до конца — красавцы.