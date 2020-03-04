«Все бились до конца — красавцы». Знарок остался доволен хоккеистами «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оценил игру команды в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Динамо» (3:4 , 0:2 — в серии).
— Хорошая игра. Сегодня мне понравилась наша команда. Бойцы, мужики. Все бились. Все впереди, — цитирует тренера официальный сайт москвичей.
— «Спартак» контролировал игру 25 минут. Но удаление за шесть полевых чуть изменило ход матча. Почему удалений этих так много?
— Здесь немножко сами виноваты. Но так получилось, к сожалению для нас.
— Как сейчас встряхнуть команду после такой концовки?
— Ребята все понимают, мы играли неплохо.
— Последний гол, который практически ничего не решал, важен?
— Каждый гол важен в плей-офф. Все бились до конца — красавцы.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-04-03-20/