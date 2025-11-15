Вратарю «Сочи» Щетилину выбили зуб во время матча с «Шанхай Дрэгонс»

Вратарь «Сочи» Алексей Щетилин потерял зуб в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» (4:2).

Это произошло в момент, когда он отражал один из бросков соперника. При этом голкипер не попросил замену и доиграл матч до конца.

«Сочи» набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. 17 ноября команда сыграет с «Барысом».