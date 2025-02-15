Вратаря «Барыса» увезли со льда на носилках

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин покинул лед из-за травмы.

Это произошло в начале второго периода матча против «Лады». В попытке отбить бросок нападающего тольяттинской команды Андрея Алтыбармакяна, голкипер упал на лед. Через некоторое время его унесли на носилках.

В этом сезоне на счету 26-летнего Бояркина 37 матчей, в которых он одержал 9 побед и отбил 92,4 процента бросков.