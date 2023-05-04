Вратарь Загидулин вернется в «Металлург»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Лукко» Артем Загидулин вернется в «Магнитку», за которую выступал до отъезда в Финляндию.

В сезоне-2022/23 27-летний российский хоккеист провел 53 матча за «Лукко» в регулярном чемпионате финской лиги и отразил 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 1,84. В плей-офф у голкипера 6 матчей, 91,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,14.

Ранее Загидулин выступал за «Металлург», «Калгари», «Куньлунь» и другие команды.