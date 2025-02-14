Дорожко: «Я простой человек. В облаках не витаю»

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко рассказал о том, не закружилась ли голова от первых успехов в КХЛ.

«Да я простой человек. В облаках не витаю, трезво оцениваю ситуацию. Каково было готовиться после того сезона? Это было самым тяжелым. Именно ожидания от тебя. Нужно было не подвести. Прошлый сезон начался не очень. По чуть-чуть не хватало. Не знаю, с чем это связано. Но какое-то было похмелье после предыдущего сезона. Сейчас вроде бы все стабилизировалось», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Дорожко.

В этом сезоне 26-летний Дорожко провел 38 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, отражая 92,1 процента бросков.