Вратарь «Витязя» Дорожко рассказал, что хотел бы потренироваться с голкиперами из НХЛ

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко заявил, что хотел бы потренироваться с одним из российских голкиперов, выступающих в НХЛ.

«На вратарские сборы последний раз ездил еще в школе. В прошлом году я ездил во Владимир, меня туда позвали в качестве тренера поработать с детишками. Мой друг — директор школы пригласил меня позаниматься с его учениками, там я сам покатался на сборах. В основном катаюсь на Щербинке, там много игроков КХЛ тренируется. Броски от них хорошие. Если бы был какой-то удобный вариант с вратарским сбором, я бы поехал. А так у нас отпуск небольшой, не хочется уезжать надолго от семьи. Классно было бы потренироваться с ребятами из НХЛ. Посмотрим, может, этим летом получится», — цитирует Дорожко «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 26-летний Дорожко провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отразив 92,13 процента бросков по воротам.