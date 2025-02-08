Дорожко о несостоявшимся обмене в СКА: «Полунин написал мне и поздравил с переходом»

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшимся переходе в СКА перед дедлайном КХЛ.

— Были люди, которые поздравили с несостоявшимся переходом в СКА?

— Ночью мне писали ребята. Саша Полунин написал, поздравил. Ребята из СКА звонили, не понимали, что и как. Я связался с агентом, мне сказали, что это вброс. Три перехода между клубами уже было. Четвертый переход нельзя бы сделать. Поэтому никаких мыслей не было.

26-летний вратарь в этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ провел 38 игр, в которых отразил 92,1 процента бросков.