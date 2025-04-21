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Сегодня, 11:59

Вратарь «Трактора» Фукале: «В этом сезоне мы прошли через столько трудностей, что стали намного сильнее»

Алина Савинова
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале отметил, что команда преодолела много трудностей по ходу сезона, которые закалили характер игроков и сплотили их еще больше.

Челябинцы одержали победу над минским «Динамо» в серии второго раунда Кубка Гагарина (4-1) и вышли в полуфинал плей-офф КХЛ.

«Динамо» — фантастическая команда, и это была тяжелая серия. Теперь нам надо немного зарядить батарейки и быть готовыми к следующему раунду, который станет настоящим вызовом для нас. В этом сезоне мы прошли через столько трудностей, что стали намного сильнее. Видеть то, как сплачивается команда после сложностей, — это невероятное чувство. Я горжусь ребятами. Это показывает наш характер, ментальную силу и большое сердце», — приводит пресс-служба КХЛ слова Фукале.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем пары между московским «Динамо» и «Ак Барсом» (счет — 3-2 в серии в пользу бело-голубых).

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Зак Фукале
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
3 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
4 - 3
6. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
3 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
4 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
3 - 1
4 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 2
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
2 - 3
6. Авангард - Локомотив
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
2 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 3
6. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
4 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 1
4. Северсталь - Спартак
5 - 2
5. Спартак - Северсталь
5 - 2
4 - 1
Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
4. Ак Барс - Автомобилист
7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
1 - 2
3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
2 - 1
4. Авангард - Металлург Мг
1 - 3
5. Металлург Мг - Авангард
3 - 1
6. Авангард - Металлург Мг
3 - 2
2 - 4
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21.04 16:30
Авангард – Локомотив
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