Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников выбыл до конца сезона из-за травмы

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников больше не выйдет на лед в сезоне-2025/2026 КХЛ. На 5-й минуте матча между «Трактором» и «Ак Барсом» (0:1) 26-летний вратарь получил травму и был заменен на Дмитрия Николаева.

«После медицинского обследования, учитывая установленный характер травмы, шансов выйти на лед в нынешнем сезоне у Мыльникова нет», — заявили в пресс-службе «Трактора».

В текущем сезоне Мыльников провел 31 игру, одержал 14 побед с 91% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,75.

«Трактор» с 63 очками после 60 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.