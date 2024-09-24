Мыльников о поражении от «Спартака»: «Мы не были тем «Трактором», который был в других матчах»
Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Не могу сказать, что мы играли плохо, но не были тем «Трактором», который был в других матчах. Но в концовке смогли проявить характер и сравнять счет. Слава богу, что забрали хотя бы одно очко, с такой игры это дорогого стоит. Работы еще много. Ошибки будут всегда, поэтому будем смотреть видео, разбирать и только прибавлять», — приводит «РБ Спорт» слова Мыльникова.
«Трактор» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 10 очками в 7 матчах. Команда проведет следующую игру 25 сентября дома против «Салавата Юлаева».
Источник: РБ Спорт
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