Дригер — о старте «Трактора»: «Рано волноваться, нам просто нужно найти нашу идентичность»

Вратарь «Трактора» Крис Дригер оценил выступление команды на старте сезона.

В первых матчах FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 челябинцы победили «Нефтехимик» (4:3) и потерпели три поражения, уступив «Локомотиву» (1:2 Б), «Барысу» (3:4 ОТ) и СКА (2:5).

«Думаю, пока немного рано слишком волноваться. Одно поражение было в овертайме, еще одно — в серии буллитов. То есть, очевидно, это были равные матчи. Мы были очень близки в обоих. Сезон только начался. Я знаю, что у нас хорошая команда. Нам просто нужно собраться как коллективу и найти нашу идентичность. У нас четыре очка. Думаю, это вполне неплохое начало. Нам нужно продолжать, искать свой стиль и побеждать чаще», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Дригера.

Следующий матч «Трактор» проведет на выезде 14 сентября против «Сочи».