Вратарь «Торпедо» Костин оштрафован за симуляцию
Голкипер «Торпедо» Денис Костин оштрафован за симуляцию в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:3), сообщает пресс-служба лиги.
Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов на 27-й минуте игры задел Костина и получил малый штраф за атаку вратаря.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Торпедо» Дениса Костина наказание по п.1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.
«Торпедо» набрало 78 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками располагается на последней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|46
|17
|99
|2
|Авангард
|64
|43
|21
|91
|3
|Ак Барс
|63
|39
|24
|86
|4
|Автомобилист
|63
|38
|25
|80
|5
|Салават Юлаев
|63
|33
|30
|70
|6
|Трактор
|63
|29
|34
|66
|7
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|65
|8
|Сибирь
|64
|27
|37
|62
|9
|Амур
|63
|25
|38
|57
|10
|Барыс
|63
|19
|44
|49
|11
|Адмирал
|63
|17
|46
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|64
|44
|20
|93
|2
|Динамо Мн
|64
|37
|27
|83
|3
|Северсталь
|64
|38
|26
|82
|4
|Торпедо НН
|64
|36
|28
|78
|5
|ЦСКА
|63
|34
|29
|76
|6
|СКА
|63
|34
|29
|75
|7
|Динамо М
|63
|35
|28
|75
|8
|Спартак
|63
|34
|29
|74
|9
|Шанхай Дрэгонс
|63
|21
|42
|54
|10
|Лада
|65
|19
|46
|45
|11
|Сочи
|62
|18
|44
|44
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
|10.03
|12:15
|Амур – Барыс
|- : -
|10.03
|19:00
|Нефтехимик – Трактор
|- : -
|10.03
|19:00
|Ак Барс – Спартак
|- : -
|10.03
|19:30
|ЦСКА – Сочи
|- : -
