Сегодня, 09:13

Вратарь «Торпедо» Костин оштрафован за симуляцию

Анастасия Пилипенко

Голкипер «Торпедо» Денис Костин оштрафован за симуляцию в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:3), сообщает пресс-служба лиги.

Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов на 27-й минуте игры задел Костина и получил малый штраф за атаку вратаря.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Торпедо» Дениса Костина наказание по п.1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

«Торпедо» набрало 78 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками располагается на последней строчке.

Денис Костин
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск): видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 46 17 99
2 Авангард 64 43 21 91
3 Ак Барс 63 39 24 86
4 Автомобилист 63 38 25 80
5 Салават Юлаев 63 33 30 70
6 Трактор 63 29 34 66
7 Нефтехимик 64 31 33 65
8 Сибирь 64 27 37 62
9 Амур 63 25 38 57
10 Барыс 63 19 44 49
11 Адмирал 63 17 46 46
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 64 44 20 93
2 Динамо Мн 64 37 27 83
3 Северсталь 64 38 26 82
4 Торпедо НН 64 36 28 78
5 ЦСКА 63 34 29 76
6 СКА 63 34 29 75
7 Динамо М 63 35 28 75
8 Спартак 63 34 29 74
9 Шанхай Дрэгонс 63 21 42 54
10 Лада 65 19 46 45
11 Сочи 62 18 44 44
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
10.03 12:15 Амур – Барыс - : -
10.03 19:00 Нефтехимик – Трактор - : -
10.03 19:00 Ак Барс – Спартак - : -
10.03 19:30 ЦСКА – Сочи - : -
Все результаты / календарь

