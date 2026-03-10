Вратарь «Торпедо» Костин оштрафован за симуляцию

Голкипер «Торпедо» Денис Костин оштрафован за симуляцию в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:3), сообщает пресс-служба лиги.

Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов на 27-й минуте игры задел Костина и получил малый штраф за атаку вратаря.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Торпедо» Дениса Костина наказание по п.1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

«Торпедо» набрало 78 очков и занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками располагается на последней строчке.

