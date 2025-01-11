Вратарь «Торпедо» Бочаров пропустил две курьезные шайбы в начале матча с «Адмиралом»

«Адмирал» забил два курьезных гола в начале гостевого матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Сначала вратарь нижегородцев Иван Бочаров не смог справиться с шайбой, которую его 18-летний одноклубник Андрей Крутов откинул на пятак. Гол был записан на нападающего «Адмирала» Аркадия Шестакова.

Затем отличился форвард гостей Никита Сошников. После его броска шайба рикошетом от заградительного стекла попала в спину Бочарова и отскочила в ворота.

Сразу после второго гола главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заменил Бочарова на Ивана Кульбакова.