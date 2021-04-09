Вратарь Тодыков назвал причины невыхода «Витязя» в плей-офф

Голкипер «Витязя» Антон Тодыков рассказал, почему его команда не смогла выйти в плей-офф.

«В целом все было хорошо, команда показывала реально неплохой хоккей, но одной из первопричин можно выделить нестабильность. После отличных матчей с «топовыми» командами мы выходили и показывали совсем не свою игру с командами рангом ниже. Неумение ровно вести игру на протяжении всей «регулярки», к сожалению, нас и подвело. А вот что стало причиной этой нестабильности, я и сам, честно говоря, не знаю. Возможно, как раз в этом разделении соперников на «топ» и «не топ» и кроется причина наших неудач», — цитирует Тодыкова «Известия».