Вратарь Тодыков назвал причины невыхода «Витязя» в плей-офф
Голкипер «Витязя» Антон Тодыков рассказал, почему его команда не смогла выйти в плей-офф.
«В целом все было хорошо, команда показывала реально неплохой хоккей, но одной из первопричин можно выделить нестабильность. После отличных матчей с «топовыми» командами мы выходили и показывали совсем не свою игру с командами рангом ниже. Неумение ровно вести игру на протяжении всей «регулярки», к сожалению, нас и подвело. А вот что стало причиной этой нестабильности, я и сам, честно говоря, не знаю. Возможно, как раз в этом разделении соперников на «топ» и «не топ» и кроется причина наших неудач», — цитирует Тодыкова «Известия».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1148088/aleksei-fomin-pavel-gudkov/prichina-nashikh-neudach-v-delenii-sopernikov-na-top-i-ne-top
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