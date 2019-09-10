Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ). Гол был записан на нападающего омичей Тэйлора Бека. Ранее в этой игре красно-белые отыгрались с 0:2 благодаря голам Кокорева и Кулика.

На прошлой неделе другой страж ворот красно-белых Никита Беспалов также допустил фатальную ошибку в овертайме первого матча сезона с рижским «Динамо» (1:2 ОТ).

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, статистика