КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

22:01
Теги:

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ). Гол был записан на нападающего омичей Тэйлора Бека. Ранее в этой игре красно-белые отыгрались с 0:2 благодаря голам Кокорева и Кулика.

На прошлой неделе другой страж ворот красно-белых Никита Беспалов также допустил фатальную ошибку в овертайме первого матча сезона с рижским «Динамо» (1:2 ОТ).

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир