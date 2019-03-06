Вратарь "Спартака" Гудачек: "На 100 процентов уверен, что вернем серию в Санкт-Петербург"

Голкипер "Спартака" Юлиус Гудачек после пятого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против СКА (1:2, 2-3) отметил, что команда сама виновата в поражении. Также он заявил, что красно-белые обязательно вернутся в этом плей-офф в Питер, то есть выиграют шестой матч, который состоится 8 марта в Москве.

- Вчера поговорили командой обо всем - о судействе, о нашей игре, о действиях СКА, - заявил Гудачек. - Две ошибки сделали сегодня и проиграли.

- Сами допустили ненужные удаления?

- Да, в плей-офф не надо так удаляться.

- В начале серии было преимущество СКА, сейчас абсолютно равная игра.

- Чувствуем это. Очень хорошо их дважды обыграли здесь. Сегодня тоже был такой хоккей, как в первых двух матчах. В большинстве сегодня ничего не забили. Надо было делать счет 2:0, и все бы получилось.

Они думали, что нормально пройдут серию 4-0, но мы оказались неудобным соперником. Мы воюем каждую игру. Это очень хорошая серия для болельщиков, и мне тоже. Хотим вернуться сюда и еще раз сыграть со СКА.

- Уверен, что вернетесь?

- Да, сто процентов!

- В прошлом году вы играли со СКА за "Северсталь". Можете сравнить?

- В том году у СКА была лучше команда, а у нас было звено, которое забивало - Кагарлицкий - Чернов - Бумагин. Здесь 2-3 сочетания могут забить. Мне очень нравится играть здесь против СКА. (Игорь Еронко)