Самсонов — о словах Разина про проблемы с дисциплиной: «Для меня это ничего не значит»
Голкипер «Сочи» Илья Самсонов рассказал «СЭ» об адаптации в КХЛ и ответил на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина про проблемы вратаря с дисциплиной.
Самсонов перешел в «Сочи» 1 ноября, клуб выменял права на хоккеиста у «Металлурга».
— «Сочи» считается курортным городом, но хоккей там любят. Такая атмосфера расслабляет или дает двойную мотивацию?
— У меня один друг сказал: «Если будешь часто расслабляться, то ничего не будет». Я поиграл и в Торонто, и в Вашингтоне. Это курортные города. В Сочи всегда хорошая погода, приятно на завтрак выйти и немного пройтись по набережной. Приехал сюда не отдыхать, а показывать свою игру. Хочу доказать ребятам, что мы можем выйти в плей-офф, набирать очки в каждом матче — это моя задача.
— Насколько сложно играть в команде, которая допускает по своим воротам очень много бросков?
— Считаю, что играю в лучшей команде лиги. Вы посмотрите, как ребята ложатся под шайбы. Половина хоккеистов ходит с гипсом. Не могу играть по-другому, буду отдавать всего себя, чтобы команда была в плей-офф. Понимаю, что это смешно звучит, но мы будем в плей-офф.
— Общались с кем-то перед переходом в «Сочи»?
— Нет, никто не знал о моем переходе. Первым узнал Вася Кошечкин. Мы с ним сели и посмотрели игры «Сочи», он сказал мне: «Дружище, будешь по 40 бросков ловить». Ответил, что готов к этому. Женька (Кузнецов) не знал, мы с ним давно не виделись. Вчера разговаривали по телефону.
— У вас есть желание доказать людям, что разговоры про вашу плохую дисциплину — это чушь?
— Кому и что мне доказывать? У вас журналисты пишут это. Мне то что доказывать? Вы видите, что я летел целые сутки и понимаете мой уровень здесь. Что мне доказывать тогда? Не понимаю хейта, который идет по причине того, что мы с Кузнецовым друзья. Если честно, для меня намного важнее, чтобы мой ребенок видел, как я играю. А то, что Андрей Владимирович Разин там говорит, для меня это ничего не значит.
После обмена прав на Самсонова Разин заявил: «Шуткой отвечу: они друзья с Кузнецовым. Чтобы сильно не зависали вдвоем, решили их разбить...».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|24
|7
|17
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|2
|Торпедо НН
|27
|17
|10
|36
|3
|Динамо Мн
|24
|15
|9
|33
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|22
|5
|17
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|- : -
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -