8 ноября, 18:00

Самсонов — о словах Разина про проблемы с дисциплиной: «Для меня это ничего не значит»

Федор Носов
Илья Самсонов.
Фото ХК «Сочи»

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов рассказал «СЭ» об адаптации в КХЛ и ответил на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина про проблемы вратаря с дисциплиной.

Самсонов перешел в «Сочи» 1 ноября, клуб выменял права на хоккеиста у «Металлурга».

— «Сочи» считается курортным городом, но хоккей там любят. Такая атмосфера расслабляет или дает двойную мотивацию?

— У меня один друг сказал: «Если будешь часто расслабляться, то ничего не будет». Я поиграл и в Торонто, и в Вашингтоне. Это курортные города. В Сочи всегда хорошая погода, приятно на завтрак выйти и немного пройтись по набережной. Приехал сюда не отдыхать, а показывать свою игру. Хочу доказать ребятам, что мы можем выйти в плей-офф, набирать очки в каждом матче — это моя задача.

— Насколько сложно играть в команде, которая допускает по своим воротам очень много бросков?

— Считаю, что играю в лучшей команде лиги. Вы посмотрите, как ребята ложатся под шайбы. Половина хоккеистов ходит с гипсом. Не могу играть по-другому, буду отдавать всего себя, чтобы команда была в плей-офф. Понимаю, что это смешно звучит, но мы будем в плей-офф.

— Общались с кем-то перед переходом в «Сочи»?

— Нет, никто не знал о моем переходе. Первым узнал Вася Кошечкин. Мы с ним сели и посмотрели игры «Сочи», он сказал мне: «Дружище, будешь по 40 бросков ловить». Ответил, что готов к этому. Женька (Кузнецов) не знал, мы с ним давно не виделись. Вчера разговаривали по телефону.

— У вас есть желание доказать людям, что разговоры про вашу плохую дисциплину — это чушь?

— Кому и что мне доказывать? У вас журналисты пишут это. Мне то что доказывать? Вы видите, что я летел целые сутки и понимаете мой уровень здесь. Что мне доказывать тогда? Не понимаю хейта, который идет по причине того, что мы с Кузнецовым друзья. Если честно, для меня намного важнее, чтобы мой ребенок видел, как я играю. А то, что Андрей Владимирович Разин там говорит, для меня это ничего не значит.

После обмена прав на Самсонова Разин заявил: «Шуткой отвечу: они друзья с Кузнецовым. Чтобы сильно не зависали вдвоем, решили их разбить...».

Илья Самсонов.Самсонов дебютировал за «Сочи» и сразу помог победить. «Леопарды» прервали серию из девяти поражений

Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • Каша из топора

    И это не только в спорте. Такова жизнь. У кого-то есть данные, но есть проблемы с дисциплиной, что не даёт им перешагнуть на следующий уровень, хотя их уровень, возможно, и так высок. Но всегда можно прыгнуть ещё выше. У кого-то нет данных, но нет проблем с дисциплиной, опять же потолок тяжело пробивается. У кого-то ни данных, ни дисциплины... Есть ещё другие составляющие, например, желание быть или казаться... Когда преодолеваешь очередной барьер - получаешь удовольствие, но для этого нужно работать и не важно на каком ты уровне.

    08.11.2025

  • Догада

    Мы - звезды континентов ... Мы к вам заехали на час ... вам крупно повезло

    08.11.2025

  • .Алексей.

    Уудак.

    08.11.2025

    • СКА заплатит «Трактору» 25 миллионов рублей за Дюбе

    Самсонов: «Постоянно общаюсь с Марнером, Мэттьюсом. Готов им помочь, если приедут в Сочи»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 24 7 17 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 25 17 8 36
    2 Торпедо НН 27 17 10 36
    3 Динамо Мн 24 15 9 33
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 22 5 17 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи - : -
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь - : -
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

