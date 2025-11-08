Самсонов — о словах Разина про проблемы с дисциплиной: «Для меня это ничего не значит»

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов рассказал «СЭ» об адаптации в КХЛ и ответил на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина про проблемы вратаря с дисциплиной.

Самсонов перешел в «Сочи» 1 ноября, клуб выменял права на хоккеиста у «Металлурга».

— «Сочи» считается курортным городом, но хоккей там любят. Такая атмосфера расслабляет или дает двойную мотивацию?

— У меня один друг сказал: «Если будешь часто расслабляться, то ничего не будет». Я поиграл и в Торонто, и в Вашингтоне. Это курортные города. В Сочи всегда хорошая погода, приятно на завтрак выйти и немного пройтись по набережной. Приехал сюда не отдыхать, а показывать свою игру. Хочу доказать ребятам, что мы можем выйти в плей-офф, набирать очки в каждом матче — это моя задача.

— Насколько сложно играть в команде, которая допускает по своим воротам очень много бросков?

— Считаю, что играю в лучшей команде лиги. Вы посмотрите, как ребята ложатся под шайбы. Половина хоккеистов ходит с гипсом. Не могу играть по-другому, буду отдавать всего себя, чтобы команда была в плей-офф. Понимаю, что это смешно звучит, но мы будем в плей-офф.

— Общались с кем-то перед переходом в «Сочи»?

— Нет, никто не знал о моем переходе. Первым узнал Вася Кошечкин. Мы с ним сели и посмотрели игры «Сочи», он сказал мне: «Дружище, будешь по 40 бросков ловить». Ответил, что готов к этому. Женька (Кузнецов) не знал, мы с ним давно не виделись. Вчера разговаривали по телефону.

— У вас есть желание доказать людям, что разговоры про вашу плохую дисциплину — это чушь?

— Кому и что мне доказывать? У вас журналисты пишут это. Мне то что доказывать? Вы видите, что я летел целые сутки и понимаете мой уровень здесь. Что мне доказывать тогда? Не понимаю хейта, который идет по причине того, что мы с Кузнецовым друзья. Если честно, для меня намного важнее, чтобы мой ребенок видел, как я играю. А то, что Андрей Владимирович Разин там говорит, для меня это ничего не значит.

После обмена прав на Самсонова Разин заявил: «Шуткой отвечу: они друзья с Кузнецовым. Чтобы сильно не зависали вдвоем, решили их разбить...».