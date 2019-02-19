Вратарь "Слована" дисквалифицирован на пять матчей за бросок клюшки в судью

Голкипер "Слована" Якуб Штепанек дисквалифицирован на пять матчей, информирует официальный сайт КХЛ. 32-летний чех был удален до конца игры в третьем периоде встречи регулярного чемпионата против рижского "Динамо" (0:5).

Сначала Штепанек получил две минуты за грубость за удар в спину форварда рижан Брэндона Макмиллана. Недовольный решением арбитра, чех, подцепив сломанную клюшку канадского легионера хозяев, запустил ее в судью Александра Сергеева, за что был удален до конца игры.

В текущем сезоне Штепанек провел 36 матчей в составе "Слована" и пропустил 104 шайбы.

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