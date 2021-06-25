Вратарь СКА Ярослав Аскаров женился
18:44
Вратарь СКА Ярослав Аскаров женился.
Хоккеист опубликовал в сторис своего Instagram фотографию со свадьбы вместе со своей женой, Александрой.
Ярослав Аскаров с женой. Фото Instagram
В сезоне-2020/21 Аскаров провел 9 матчей за СКА и одержал 5 побед. Процент отраженных бросков вратаря — 95,1. «Нэшвилл» выбрал голкипера под 11-м номером 1-го раунда драфта НХЛ-2020.
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