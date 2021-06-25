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Вратарь СКА Ярослав Аскаров женился

18:44
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Вратарь СКА Ярослав Аскаров женился.

Хоккеист опубликовал в сторис своего Instagram фотографию со свадьбы вместе со своей женой, Александрой.

Ярослав Аскаров с женой. Фото Instagram
Ярослав Аскаров с женой. Фото Instagram

В сезоне-2020/21 Аскаров провел 9 матчей за СКА и одержал 5 побед. Процент отраженных бросков вратаря — 95,1. «Нэшвилл» выбрал голкипера под 11-м номером 1-го раунда драфта НХЛ-2020.

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