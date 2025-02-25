Вратарь СКА Плешков разбил клюшку после замены в матче со «Спартаком»

Вратарь СКА Артемий Плешков не сдержал эмоций после замены во втором периоде матча со «Спартаком» в FONBET Чемпионате КХЛ.

22-летний голкипер пропустил шесть шайб к 29-й минуте игры. Уходя, вратарь разбил клюшку в подтрибунном помещении.

Вместо Плешкова при счете 2:6 вышел Егор Заврагин.