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Сегодня, 08:11

Вратарь СКА Плешков: «Задача команды — выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина»

Алексей Михайлов
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Вратарь СКА Артемий Плешков в комментарии для «СЭ» назвал цели петербургской команды на сезон-2024/25.

— Важно ли для СКА занять как можно более высокое место в Западной конференции, или же главное на данном этапе — просто выйти в плей-офф?

— Мы всегда играем только на победу, только за первое место и кубок. Наша основная задача — Кубок Гагарина, 100 процентов. Также есть задача занять первое место в чемпионате и конференции. Потому что это фундамент для плей-офф.

— То есть перед СКА стоит задача выиграть и Кубок Континента?

— Конечно. Все кубки, которые есть, — сказал Плешков «СЭ».

После 29 игр в FONBET чемпионате КХЛ СКА идет на 3-м месте, набрав 37 очков. При этом у идущего вторым «Спартака» — 39 очков после 27 матчей, у московского «Динамо» — 35 очков после 27 матчей, а у ЦСКА — 33 очка после 25 матчей. По потерянным очкам СКА — пятый.

С 50 очками на «Западе» лидирует «Локомотив».

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1 Локомотив 29 24 5 50
2 Спартак 27 18 9 39
3 СКА 29 17 12 37
4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 25 13 12 33
6 Торпедо 28 13 15 31
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8 Динамо Мн 27 14 13 30
9 Витязь 28 13 15 27
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