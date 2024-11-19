Вратарь СКА Плешков: «Задача команды — выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина»
Вратарь СКА Артемий Плешков в комментарии для «СЭ» назвал цели петербургской команды на сезон-2024/25.
— Важно ли для СКА занять как можно более высокое место в Западной конференции, или же главное на данном этапе — просто выйти в плей-офф?
— Мы всегда играем только на победу, только за первое место и кубок. Наша основная задача — Кубок Гагарина, 100 процентов. Также есть задача занять первое место в чемпионате и конференции. Потому что это фундамент для плей-офф.
— То есть перед СКА стоит задача выиграть и Кубок Континента?
— Конечно. Все кубки, которые есть, — сказал Плешков «СЭ».
После 29 игр в FONBET чемпионате КХЛ СКА идет на 3-м месте, набрав 37 очков. При этом у идущего вторым «Спартака» — 39 очков после 27 матчей, у московского «Динамо» — 35 очков после 27 матчей, а у ЦСКА — 33 очка после 25 матчей. По потерянным очкам СКА — пятый.
С 50 очками на «Западе» лидирует «Локомотив».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|24
|5
|50
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|25
|13
|12
|33
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|30
|9
|Витязь
|28
|13
|15
|27
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|19.11
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|- : -
|19.11
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|19.11
|19:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -