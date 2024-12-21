Вратарь СКА Мойсевич: «Думаю, еще догоним и обгоним «Локомотив» запросто»
Вратарь СКА Павел Мойсевич в интервью «СЭ» высказался о турнирном положении команды в КХЛ и целях на сезон.
— Насколько важно для СКА оказаться как можно выше и ближе к лидеру, «Локомотиву»?
— Мы об этом особо не думаем. На каждую игру выходим с одинаковым настроем — побеждать. У нас только один выбор — другие не рассматриваем. Только выходить и побеждать. А там уже как получится.
— Занять первое место в регулярном чемпионате и выиграть Кубок Континента — в приоритете у СКА?
— Конечно, каждая команда хочет не то, чтобы занять первое место и выиграть Кубок Континента... У нас задача, в первую очередь, — Кубок Гагарина. Да, «Локомотив» находится достаточно далеко от нас, но при этом еще много игр впереди. Я думаю, догоним и обгоним еще запросто. Потенциал есть, — сказал Мойсевич «СЭ».
После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Локомотив» идет на первом месте с 60 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|36
|22
|14
|44
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|21.12
|13:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|21.12
|14:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|21.12
|16:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|21.12
|17:00
|
СКА – Адмирал
|- : -