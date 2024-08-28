Вратарь СКА Серебряков: «Нахожусь в отличном состоянии. Я готовился еще до сборов»

Вратарь СКА Никита Серебряков в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке к новому сезону.

«Нахожусь в отличном состоянии. Я готовился еще до сборов. Да, были тяжелые отрезки — и физические, и моральные, потому что предсезонка — это всегда тяжело. Но сейчас отлично уже. Наоборот, мы получаем сейчас игровой ритм — это классно, потому что лучше всего — играть. Получаем удовольствие и работаем», — сказал Серебряков «СЭ».

СКА начнет новый сезон регулярного чемпионата КХЛ гостевым матчем против магнитогорского «Металлурга» 5 сентября.