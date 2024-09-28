Серебряков: «Видно, что Деанджело — большой мастер»
Вратарь СКА Никита Серебряков в комментарии для «СЭ» подвел итоги домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали» (8:5), а также высказался о дебюте новичка армейцев, американского защитника Тони Деанджело, который оформил ассистентский хет-трик.
— Я уверен, что зрителям очень понравилась игра, — начал Серебряков. — Было много красивых заброшенных шайб, поэтому я уверен, что всем было интересно посмотреть. Отлично сыграли. Тони [Деанджело] хорошо зашел в команду, помог. Отличная игра.
— И при этом неудачная концовка: третий период проиграли 0:2. Что пошло не так?
— Получили пятиминутное удаление — я думаю, что это сказалось. Это дало инициативу сопернику. Ну и плюс где-то, может, немножко расслабились. Но в целом, я считаю, всегда есть над чем работать. Будем исправлять ошибки.
— Новичок команды Тони Деанджело уже здесь как родной?
— Мы, как можем, помогаем ему максимально влиться в коллектив. Но видно, что Тони — большой мастер. Я играл против него, поэтому знаю, что он может, — сказал Серебряков «СЭ».
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после девяти матчей. У «Северстали» — 10 очков после 10 игр и шестое место.
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