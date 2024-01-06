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Сегодня, 18:09

Вратарь Мойсевич о поражении от «Локомотива»: «СКА сделал на одну ошибку больше»

Руслан Минаев
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Вратарь СКА Павел Мойсевич поделился мнением о поражении команды от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (1:2).

«Тяжелый матч, две сильные, мастеровитые команды встречались. Достаточно было бросков, работы у вратарей. Мы сделали на одну ошибку больше, не хватило нам одного гола. Ничего страшного, работаем дальше», — цитирует Мойсевича «РБ Спорт».

СКА прервал победную серию из четырех матчей. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. «Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада».

7 января СКА дома сыграет против «Металлурга», а ярославская команда в этот же день отправится в гости к «Трактору».

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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1 Металлург Мг 48 30 18 66
2 Авангард 46 30 16 63
3 Сал. Юлаев 46 29 17 61
4 Автомобилист 49 27 22 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 48 26 22 57
7 Ак Барс 46 26 20 54
8 Сибирь 48 21 27 51
9 Амур 46 20 26 48
10 Нефтехимик 48 19 29 47
11 Барыс 47 16 31 39
12 Адмирал 46 14 32 38
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 31 15 66
2 Спартак 48 30 18 66
3 Динамо М 47 30 17 64
4 СКА 47 31 16 63
5 Торпедо 46 28 18 59
6 ЦСКА 46 24 22 52
7 Северсталь 47 22 25 51
8 Динамо Мн 45 19 26 43
9 Витязь 47 15 32 36
10 Куньлунь РС 48 15 33 36
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