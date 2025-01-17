Вратарь СКА Мойсевич: «Неважно, с какого места и на кого мы выйдем в плей-офф. Задача — Кубок Гагарина»
Вратарь СКА Павел Мойсевич в комментарии «СЭ» высказался о неудачной серии петербургской команды и ее турнирном положении в FONBET чемпионате КХЛ.
В матче с «Северсталью» (4:7) СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Романа Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».
— Впереди у СКА — два матча подряд с лидерами «Запада»: «Локомотивом» и московским «Динамо». Нет ли опасения, что неудачная серия продолжится?
— Будем готовиться, выходить и побеждать. Нам терять нечего. Будем делать все ради победы.
— В конце декабря я спрашивал у тебя, насколько важно для СКА занять именно первое итоговое место в конференции. Ты допустил, что «Локомотив» можно «догнать и обогнать». Сейчас ситуация иная: «Локо» по-прежнему, — лидер, а вот СКА уже седьмой. Может, стоит пересмотреть промежуточную задачу? Или все это по-прежнему не имеет значения?
— Задача у нас простая: как и в каждый сезон — Кубок Гагарина. Нам не важно, с какого места на кого мы выйдем в плей-офф. Нам не важно, кто соперник. Мы готовы к любому, чтобы выиграть в Кубке Гагарина. О конкретном месте в таблице мы особо не думаем. Просто выходим и стараемся делать свое дело. Да, не получается победить, но будем выигрывать в следующих матчах, — сказал Мойсевич «СЭ».
СКА занимает 7-е место в Западной конференции с 55 очками в 45 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -