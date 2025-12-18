Вратарь СКА Иванов сделал суперсейв с разворота в матче с «Ак Барсом»

Вратарь СКА Сергей Иванов совершил эффектное спасение в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». 21-летний голкипер ловушкой выбил шайбу, которая после попадания в перекладину и рикошета от его спины падала в ворота.

В этом сезоне Иванов провел за СКА 12 матчей, в которых одержал 6 побед. Его коэффициент надежности — 2,55, а процент отраженных бросков — 92,5.