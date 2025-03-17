Вратарь СКА Заврагин признан лучшим голкипером недели в КХЛ, Ли из «Амура» — лучший форвард

Стали известны имена лучших игроков недели в FONBET чемпионате КХЛ.

Лучшим вратарем признан Егор Заврагин из СКА, который отразил 98,11 процента из 53 бросков в двух победных матчах клуба из Санкт-Петербурга.

Лучшим защитником стал Алексей Маклюков («Металлург») — автор 2 (1+1) очков в двух матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Олег Ли («Амур»), на счету которого 6 (5+1) очков в трех играх. В матче с «Барысом» (5:2) форвард стал автором первого хет-трика в КХЛ.

Лучшим новичком стал Даниил Давыдов («Северсталь») — 2 (1+1) очка в трех матчах.