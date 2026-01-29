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29 января, 23:20

Вратарь «Сибири» Бердин: «У меня ноль «сухарей» в КХЛ. Я не парюсь»

Голкипер «Сибири» Михаил Бердин поделился эмоциями после матча FONBET Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:1).

— Это отличная командная победа. Мы забили вовремя и заблокировали броски в нужный момент. Одно удовольствие играть, когда так. Фанаты нас гнали, и мы ответили им хорошей игрой.

— Тебя сегодня особенно тепло встретили перед матчем.

— Слышал, это кайф! Это награда за все усилия, которые мы вкладываем в спорт.

— Сегодня сорвался «сухарь».

— Я не придаю этому значения. У меня ноль «сухарей» в КХЛ. Уже раз шесть было, когда пропускал в конце матча. В прошлом году мне забивали даже на последней секунде. Я не парюсь. Уверен, что мой «сухарь» придет в самый нужный момент.

— Как защитники реагируют на твою манеру игры? Не просят иногда выходить из ворот поменьше?

— Наоборот, они очень просят выходить активнее. Защитникам проще, когда они открылись, получают передачи и спокойно выходят из зоны. Гораздо сложнее, когда они пробрасываются, и потом по две минуты идет переигровка смен.

— С Антоном Красоткиным отличаются стили игры?

— Вратарь — это такой же человек, каждый очень индивидуальный. Нет двух одинаковых вратарей в мире. Они все абсолютно разные.

(Кирилл Аникин)

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