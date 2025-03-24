Голкипер «Сибири» Костин — о Ливо: «Думаю, никаких секретов нет»
Вратарь «Сибири» Денис Костин рассказал о предстоящей роли первого номера в плей-офф и игре против «Салавата Юлаева».
— Вы подходите к плей-офф в качестве первого номера. Какие чувства в связи с этим?
— Все стандартно. Готовимся максимально серьезно. Все знают, с кем мы играем. Плей-офф — такое событие, над которым ты работаешь с первого дня сезона. Тут никакого мандража. Не могу говорить за всех. Но в предвкушении классного хоккея.
— Каким Вам кажется «Салават Юлаев»?
— Сильные легионеры, хорошие средние звенья, хороший вратарь. Укомплектованная команда. Последний матч с «Салаватом» я смотрел с трибун. Понимаем, что от них ждать. Хорошее большинство, хорошие легионеры.
— Это будет серия легионеров?
— Опять же: у нас свои лидеры. Но и другие ребята у нас тоже имеют лидерские качества, не обязательно легионеры. У нас каждый человек в команде лидер. Будем биться с ними на полную.
— В чем секрет броска Джошуа Ливо?
— Я думаю, никаких секретов нет. Надо просто ловить то, что летит в ворота.
— Какой наиболее памятный плей-офф для Вас?
— Не сказать, что у меня огромный опыт в плей-офф. Каждый плей-офф памятен по-своему. Выделю самый длинный, в ВХЛ, 24 матча удалось сыграть. Накал, который с каждым раундом нарастал — это очень классные эмоции. Думаю, кто их никогда не испытывал, когда их испытает, поймет, что такое играть в последнем раунде плей-офф. Не сказал бы, что это было тяжело. Но сыграл порядка 30 матчей без замен. Находишь свой тонус от игры к игре. Понимаешь, что сделать до, что сделать после матча.
— «Салават Юлаев» два года подряд вылетал в первом раунде.
— Не хочется рассуждать, какие проблемы у соперника, какое у них психологическое состояние. Хочется именно нашей командой подойти максимально готовыми и сыграть на пределе возможностей, чтобы обыграть соперника, — сказал Костин.
Первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдут 27 и 29 марта в Уфе. Ответные — 31 марта и 2 апреля в Новосибирске.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1