Голкипер «Сибири» Костин — о Ливо: «Думаю, никаких секретов нет»

Вратарь «Сибири» Денис Костин рассказал о предстоящей роли первого номера в плей-офф и игре против «Салавата Юлаева».

— Вы подходите к плей-офф в качестве первого номера. Какие чувства в связи с этим?

— Все стандартно. Готовимся максимально серьезно. Все знают, с кем мы играем. Плей-офф — такое событие, над которым ты работаешь с первого дня сезона. Тут никакого мандража. Не могу говорить за всех. Но в предвкушении классного хоккея.

— Каким Вам кажется «Салават Юлаев»?

— Сильные легионеры, хорошие средние звенья, хороший вратарь. Укомплектованная команда. Последний матч с «Салаватом» я смотрел с трибун. Понимаем, что от них ждать. Хорошее большинство, хорошие легионеры.

— Это будет серия легионеров?

— Опять же: у нас свои лидеры. Но и другие ребята у нас тоже имеют лидерские качества, не обязательно легионеры. У нас каждый человек в команде лидер. Будем биться с ними на полную.

— В чем секрет броска Джошуа Ливо?

— Я думаю, никаких секретов нет. Надо просто ловить то, что летит в ворота.

— Какой наиболее памятный плей-офф для Вас?

— Не сказать, что у меня огромный опыт в плей-офф. Каждый плей-офф памятен по-своему. Выделю самый длинный, в ВХЛ, 24 матча удалось сыграть. Накал, который с каждым раундом нарастал — это очень классные эмоции. Думаю, кто их никогда не испытывал, когда их испытает, поймет, что такое играть в последнем раунде плей-офф. Не сказал бы, что это было тяжело. Но сыграл порядка 30 матчей без замен. Находишь свой тонус от игры к игре. Понимаешь, что сделать до, что сделать после матча.

— «Салават Юлаев» два года подряд вылетал в первом раунде.

— Не хочется рассуждать, какие проблемы у соперника, какое у них психологическое состояние. Хочется именно нашей командой подойти максимально готовыми и сыграть на пределе возможностей, чтобы обыграть соперника, — сказал Костин.

Первые матчи первого раунда плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» пройдут 27 и 29 марта в Уфе. Ответные — 31 марта и 2 апреля в Новосибирске.