Вратарь Шарыченков станет игроком «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», вратарь Александр Шарыченков в межсезонье подпишет контракт с «Локомотивом».

Последние два сезона 30-летний вратарь провел в «Салавате Юлаеве», контракт с которым истекает 30 апреля.

В сезоне-2021/22 на счету 30-летнего Шарыченкова 17 матчей регулярного чемпионата КХЛ, у него 91,4 % отраженных бросков и коэффициент надежности 2,23. В 10 играх плей-офф он отразил 91,7% бросков, показав коэффициент надежности 2,08.