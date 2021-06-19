Вратарь сборной Казахстана Бояркин перешел в результате обмена в «Барыс»

Вратарь Никита Бояркин перешел в астанинский «Барыс» в результате обмена с «Сарыаркой», сообщает Sports.kz.

Карагандинская получила взамен Никиту Клещенко, Андрея Яковлева, Дениса Каратаева и Саяна Данияра.

В минувшем сезоне 22-летний голкипер сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 16 игр в плей-офф. На чемпионате мира в Риге он защищал ворота сборной Казахстана в 6 матчах.