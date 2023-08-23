Вратарь Самонов объяснил переход в «Салават Юлаев»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал переход в уфимский клуб в межсезонье.

— Впервые за карьеру возникла ситуация, когда в межсезонье вами интересовались разные клубы. Беспокоились о том, что нужно не ошибиться с выбором?

— Определенность всегда лучше. Много думали с семьей и агентом. Приняли лучшее решение. Время покажет, но я остался доволен.

— Какой главный аргумент в пользу «Салавата Юлаева»?

— Мне предложили трехлетний контракт. Это сыграло большую и определяющую роль. Плюс уже работал и играл с Ильей Ежовым. Уфа — хороший город. Это основные факторы.

27-летний Самонов в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за «Северсталь» 19 матчей, процент отраженных бросков 90,3, коэффицент надежности 2,76. В плей-офф он провел за команду 6 игр, его процент отраженных бросков 92, коэффицент надежности 2,89.