Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой рассказал о ходе переговоров по новому контракту

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой рассказал, что пока не вел переговоры с клубом о новом контракте.

Текущее соглашение 19-летнего игрока рассчитано до 1 июня 2025 года.

«Пока еще не было переговоров», — сказал игрок «ВсеПроСпорт».

Вязовой — воспитанник уфимского клуба. В этом сезоне он провел за «Салават» 19 матчей (10 победных, 4 «сухих»).