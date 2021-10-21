Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Шарыченков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2). 30-летний вратарь отразил 24 броска в этой встрече и одержал свою пятую победу в сезоне.

— Тяжелая игра была, ЦСКА все-таки ЦСКА. Несмотря на то, что о них говорят, там собраны сильнейшие игроки лиги. Просто против них никогда не бывает, поэтому мы очень рады победе. Ребята здорово помогали сегодня.

— Опасался ли Григоренко и Нестерова? Они самые бросающие игроки.

— На них делали, конечно, акцент. Они не стесняются, бросают. Действительно, против них непросто.

— О первой пропущенной шайбе, есть ли в ней вина вратаря?

— Во всех пропущенных шайбах есть вратарская доля вины. В этом случае собственный защитник немного перекрыл зону видимости, поэтому я не совсем видел бросок. Со стороны могло показаться, что это была вообще был несложный бросок.

— Самый опасный форвард ЦСКА.

— Слепышев однозначно имеет один из самых сильных бросков, Константин Окулов, не всегда понимаешь, что он может в определённый момент показать, Константин — художник, можно сказать, очень талантливый форвард. Ну и Михаил Григоренко.

Также голкипер прокомментировал успехи команды в нынешнем сезоне:

«По турнирной таблице, если посмотреть, двигаемся неплохо. По себе — хочется больше играть, конечно же. Любой вратарь чувствует себя увереннее с наличием игровой практики. Но сезон длинный, так что я думаю, наиграемся вдоволь», — сказал Шарыченков.

Голкипер «Салавата» рассказал, как происходит ротация среди вратарей, а также о своем отношении к матчам против ЦСКА:

«Вы знаете, тренер может за несколько дней предупредить, поэтому я обычно в курсе, что буду играть. Такого, чтобы сказали в день матча, обычно не происходит, в очень редких случаях если только. Тренеры решают, у них своё видение. Я в это не лезу.

Не буду врать и скажу, что действительно матч не то, чтобы особенный, его хотелось выиграть. Никаких обид на клуб нет, это хоккей. Ну матч особенный, потому что это ЦСКА. Этим всё сказано", — отметил голкипер.

Надежда Тонконог