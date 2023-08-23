Самонов: «Нужно стать лучшим вратарем КХЛ и выиграть кубок — тогда можно ехать в НХЛ»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о возможном переходе в клуб НХЛ.

— Летом вами интересовались из Северной Америки? Изучали варианты в НХЛ?

— Я не знаю. Пока вообще туда не смотрю.

— Совсем не задумывались о переходе в клуб НХЛ? У вас хороший возраст для отъезда.

— Надо зарекомендовать и проявить себя в КХЛ в долгой перспективе. Тогда можно подумать об этом. Сейчас все мысли об Уфе.

— А как нужно проявить себя? Стать лучшим вратарем КХЛ, выиграть кубок?

— Стать лучшим вратарем, выиграть кубок и сделать 17 тысяч «сухарей» за сезон. Тогда можно спокойно ехать в НХЛ.