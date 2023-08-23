Самонов: «Нужно стать лучшим вратарем КХЛ и выиграть кубок — тогда можно ехать в НХЛ»
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о возможном переходе в клуб НХЛ.
— Летом вами интересовались из Северной Америки? Изучали варианты в НХЛ?
— Я не знаю. Пока вообще туда не смотрю.
— Совсем не задумывались о переходе в клуб НХЛ? У вас хороший возраст для отъезда.
— Надо зарекомендовать и проявить себя в КХЛ в долгой перспективе. Тогда можно подумать об этом. Сейчас все мысли об Уфе.
— А как нужно проявить себя? Стать лучшим вратарем КХЛ, выиграть кубок?
— Стать лучшим вратарем, выиграть кубок и сделать 17 тысяч «сухарей» за сезон. Тогда можно спокойно ехать в НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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