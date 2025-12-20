Вратарь «Салавата» Вязовой сделал невероятный сэйв в матче с «Ак Барсом»

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой совершил невероятное спасение в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

В первом периоде 22-летний голкипер успел переместиться от дальней штанги и ловушкой поймать шайбу после броска нападающего казанцев Артема Галимова.

В этом сезоне Вязовой одержал 11 побед в 24 играх за «Салават», его коэффициент надежности — 2,33, а процент отраженных бросков — 92,6.