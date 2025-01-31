Вратарь «Салавата» Вязовой раскрыл секрет результативности Ливо

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой поделился мнением о результативности своего одноклубника Джошуа Ливо.

«Ливо очень мастеровитый игрок, много забивает. На тренировках стараюсь поймать его броски, но он частенько забивает мне. Бросок у него и сильный, и точный одновременно. Не понимаешь, в какой момент у него сойдет шайба с крюка. Тяжело прочитать. Прицельный у него бросок», — сказал Вязовой «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне Ливо набрал 60 (39 +21) очков в 45 матчах.