Вратарь против вратаря. Тихомиров и Билялов развлекаются

Вратари ФОНБЕТ-матча звезд КХЛ Андрей Тихомиров и Тимур Билялов устроили развлечение для болельщиков во время полуфинального матча. Вратарь дивизиона Тарасова Тихомиров попытался забросить буллит Билялову, защищавшему ворота дивизиона Харламова. Сделать ему это не удалось, несмотря на то, что Билялов немного подурачился в воротах.

Команда дивизиона Тарасова выиграла со счетом 8:6 и вышла в финал.

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