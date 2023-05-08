Вратарь Подъяпольский может перейти из СКА в «Ладу»

Как стало известно «СЭ», СКА может обменять вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу».

Контракт игрока с зарплатой в 45 миллионов рублей в год будет действовать еще два года.

27-летний голкипер сыграл 15 матчей за СКА в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, отразив 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,66.