Вратарь «Динамо» Миска: «Мне нравится, как я играю»
Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что не знает о том, что является самым критикуемым вратарем в КХЛ.
— Знаешь ли ты, что являешься одним из самых критикуемых вратарей в КХЛ?
— Не знаю.
— Доволен ли ты своей игрой?
— Мне нравится как я играю, есть детали, которые мне нужно исправить. Я работаю над ними и работаю много.
— Падение с «Нефтехимиком» никак же не объяснить.
— Шайба сильно выскочила от борта, я выкатился, потому что игрок показывал замах, как правило в такой ситуации игрок наносит бросок. Для этого с близкой дистанции я сел на колени, игрок продолжил движение, и я боялся, что он заведет шайбу в ближнюю сторону.
— Такие броски как от Попугаева в игре с «Ладой» это проблема?
— Это скорее просто удача, мы разговаривали с тренером вратарей о том, что нужно убрать с каждой игры по такому слабому голу . Если это сделать, то команда будет на другом месте в турнирной таблице.
— Ты чувствуешь доверие со стороны штаба и уверенность, что игра улучшится?
— Да, я чувствую, что с каждым днем нахождения здесь все улучшается.
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