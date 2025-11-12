Вратарь «Металлурга» Набоков агрессивно отреагировал на замену в матче с «Ладой»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков агрессивно отреагировал на решение главного тренера команды Андрея Разина заменить его в середине второго периода матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады».

Уходя в подтрибунное помещение, голкипер дважды ударил клюшкой по стене.

Набоков вышел в стартовом составе и провел на льду 33 минуты и 51 секунду. Вратарь пропустил 3 гола и отразил 6 из 9 бросков тольяттинцев.