Вратарь Маттсон перейдет в СКА

Как стало известно «СЭ», СКА в ближайшее время подпишет контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном.

Маттсон стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта с «Автомобилистом».

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата он сыграл 30 матчей за екатеринбуржский клуб, отразив 91,9 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,25.