Вратарь «Лады» Третьяк: «Для меня честь играть в этом клубе, рад здесь находиться»
Вратарь «Лады» Максим Третьяк рассказал о своем переходе в тольяттинский клуб. Последние четыре сезона голкипер выступал за «Сочи».
«Поступило предложение, и оно меня устроило. Я очень рад находиться в этой команде. Коллектив, тренерский штаб, город, болельщики — все прекрасно. Для меня честь играть в этом клубе. И я буду делать все возможное, чтобы приносить польз. В том году команда высоко подняла планку и никто не хочет ее опускать. Все понимают ответственность за результат перед болельщиками, поэтому я уверен, что игроки будут отдавать все, что у них есть, ради победы. Равнодушных на льду не будет», — приводит слова Третьяка «РБ Спорт»
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Третьяк провел 17 матчей за «Сочи», процент отраженных бросков 88,3, коэффициент надежности 4,54.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -