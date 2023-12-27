Вратарь «Магнитки» Загидулин перейдет в «Нефтехимик»

Как стало известно «СЭ», «Магнитка» расторгнет контракт с вратарем Артемом Загидулиным.

Новым клубом вратаря станет «Нефтехимик».

28-летний Загидулин провел за «Металлург» 22 игры в этом сезоне с коэффициентом надежности 2,29.

«Магнитка» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах. «Нефтехимик» находится на 10-й строчке (39 баллов).