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30 июля, 23:00

Вратарь «Локомотива» Мурашов подпишет контракт с «Питтсбургом»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Сергей Мурашов.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», вратарь Сергей Мурашов покидает «Локомотив» и продолжит карьеру в Северной Америке.

Он договорился о подписании трехлетнего контракта новичка с «Питтсбургом», выбравшего его на драфте 2022 года под 118-м номером.

В прошлом сезоне 20-летний вратарь 34 матча за «Локо» в МХЛ, отразив в среднем 93 процента бросков. В КХЛ на его счету 6 матчей за «Локомотив».

Сергей Мурашов
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НХЛ
ХК Локо
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Питтсбург Пингвинз
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