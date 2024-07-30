Вратарь «Локомотива» Мурашов подпишет контракт с «Питтсбургом»

Как стало известно «СЭ», вратарь Сергей Мурашов покидает «Локомотив» и продолжит карьеру в Северной Америке.

Он договорился о подписании трехлетнего контракта новичка с «Питтсбургом», выбравшего его на драфте 2022 года под 118-м номером.

В прошлом сезоне 20-летний вратарь 34 матча за «Локо» в МХЛ, отразив в среднем 93 процента бросков. В КХЛ на его счету 6 матчей за «Локомотив».