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Вратарь «Локомотива» Мельничук упал с Кубком Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук упал с трофеем за победу в Кубке Гагарина-2026.

Голкиперу передали кубок в руки, он поднял его над головой, а затем его повело назад и он упал.

В этом сезоне плей-офф КХЛ 27-летний хоккеист сыграл один матч, в котором пропустил одну шайбу.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. Ярославский клуб второй год подряд выиграл трофей.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Егор Сурин сделал дубль в&nbsp;шестом матче финала Кубка Гагарина с &laquo;Ак&nbsp;Барсом&raquo;.«Локомотив» — двукратный!!! Клуб из Ярославля второй год подряд взял Кубок Гагарина

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ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
Алексей Мельничук
Кубок Гагарина
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