Вратарь «Локомотива» Мельничук упал с Кубком Гагарина

Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук упал с трофеем за победу в Кубке Гагарина-2026.

Голкиперу передали кубок в руки, он поднял его над головой, а затем его повело назад и он упал.

В этом сезоне плей-офф КХЛ 27-летний хоккеист сыграл один матч, в котором пропустил одну шайбу.

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. Ярославский клуб второй год подряд выиграл трофей.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max